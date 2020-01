Medier: Republikanerne er ikke sikre på om de kan hindre riksretts-vitner

Republikanernes leder i Senatet er fortsatt usikker på om partiet vil klare å hindre nye vitneforklaringer i riksrettssaken i USA, ifølge flere medier.

Årsaken er at flere republikanere vurderer å støtte Demokratenes krav om vitner – eller at de foreløpig ikke har sagt hva de kommer til å stemme når spørsmålet skal avgjøres.

Under et lukket republikansk møte tirsdag ble saken drøftet, ifølge New York Times og flere andre medier. Her skal lederen i Senatet, Mitch McConnell, ha sagt at han så langt ikke hadde det tilstrekkelige antall stemmer.

Når spørsmålet kommer opp til avstemning, må Demokratene ha overtalt fire republikanere til å støtte kravet for å få gjennomslag.

