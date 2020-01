Medier: Riksrettssaken mot Donald Trump avgjøres onsdag

Det amerikanske senatet har bestemt at utfallet av riksrettssaken mot president Donald Trump skal avgjøres onsdag, melder amerikanske medier.

Det var ventet at hele prosessen mot presidenten kunne bli avgjort allerede fredag etter at demokratene tapte avstemmingen om å føre flere bevis og vitner i riksrettssaken mot Trump.

Etter en rådslagning er det nå avgjort at Senatet vil gjennomføre de siste innleggene og diskusjoner i saken mandag. Onsdag vil det stemmes over hele riksrettstiltalen.

Demokratene i Representantenes hus har tiltalt Trump for maktmisbruk i forbindelse med at han holdt tilbake militærbistand til Ukraina og samtidig ba Ukrainas president etterforske tidligere visepresident Joe Biden. De anklager ham også for å ha hindret etterforskningen. Men ettersom republikanerne har flertall i Senatet er det ikke sannsynlig at det blir noe flertall for å dømme Trump.

Avstemmingen om ytterligere vitneførsel fredag demonstrerte det da bare to republikanske senatorer stemte med Demokratenes krav. Minst fire republikanere måtte ha stemt med dersom kravet skulle fått medhold.

