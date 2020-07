Medisinsk helsepersonell er om bord på Ocean Viking

Italiensk helsepersonell er om bord på norske Ocean Viking etter at skipet med migranter erklærte unntakstilstand fredag. Situasjonen har roet seg noe lørdag.

Det bekrefter Julia Schaefermeyer fra den humanitære hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée til NTB.

– Situasjonen har roet seg noe over natten, og et medisinsk team med en lege og en konfliktmegler er nå på plass på Ocean Viking for å få oversikt og kontroll på situasjonen, sier Schaefermeyer.

SOS Méditerranée er nå bekymret for at situasjonen kan eskalere på nytt, om ikke de får legge til havn snart.

– Mannskapet er helt utslitt, og dette har vært en påkjenning for alle involverte, sier Schaefermeyer.

