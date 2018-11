Medvedev beskylder USA for å misbruke sanksjoner

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev mener USAs bruk av sanksjoner undergraver internasjonalt samarbeid.

– Det er åpenbart at allslags sanksjoner og snakk om sanksjoner brukes til å løse innenrikspolitiske problemer, sa Medvedev da han møtte pressen i forbindelse med et besøk i Kina onsdag.

Han nevnte amerikanske sanksjoner mot Iran og Russland og tollbarrierer mot EU og Kina som eksempler.

– Det er ganske alvorlig, for det undergraver det internasjonale regimet. Det har vi snakket om her i Kina. Kinas president Xi Jinping snakket om det, og jeg snakket om det. For øyeblikket er det praktisk talt en tidsinnstilt bombe under WTO-regimet, sa Medvedev ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

USA innførte sanksjoner mot Russland da russerne annekterte Krim-halvøya fra Ukraina i 2014. USA har i tillegg innført sanksjoner mot Russland for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

USA og Kina har samtidig viklet seg inn i en vanskelig handelskrig med hverandre, mens Kinas forhold til Russland bare blir tettere.

