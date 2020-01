Meghan besøkte kvinnesenter i Canada

Hertuginne Meghan har gjort sin første offentlige opptreden siden hun og prins Harry sa de ville trekke seg fra fremste rekke i det britiske kongehuset.

Bilder av en smilende hertuginne sammen med åtte ansatte ved Downtown Eastside kvinnesenter er publisert på senterets Facebook-side. Det rojale besøket på senteret skjedde tirsdag.

– Se hvem vi drakk te med i dag. Hertuginnen av Sussex, Meghan Markle, besøkte oss for å snakke om problemstillinger som omhandler kvinner i samfunnet, skriver senteret i en tekst til bildet.

Kvinnesenteret, som ligger i et fattig nabolag i Vancouver, tilbyr blant annet rådgivning og varme måltider for kvinner og barn.

En av de ansatte ved senteret har fortalt til den britiske avisa The Daily Mail at Meghan spurte om hva slags hjelp og støtte kvinnene trenger, og at det var et fint møte for de ansatte.

Prins Harry og hertuginne Meghan kunngjorde i forrige uke at de vil trekke seg tilbake fra den fremste rekken i det britiske kongehuset, bli økonomisk uavhengige, og at de vil bytte på å bo i Storbritannia og Canada.

