Meghan Markle dropper forlover

Nye detaljer om neste helgs prinsebryllup.

Lørdag 19. mai er det klart for årets mest omtalte bryllup, når hollywoodstjernen Meghan Markle (36) og britiske prins Harry (33) gir hverandre sitt ja i Windsor, en liten by rett vest for London. Vielsen finner sted i St. George’s Chapel, hvor prins Harry ble døpt, og hvor hans far, prins Charles, i 2005 giftet seg med Camilla Parker-Bowles.

Selv om prins Harry bare er nummer seks i den britiske tronfølgen, er han svært populær i hjemlandet, og interessen ble ikke mindre etter at han i november i fjor forlovet seg med Suits-stjernen Meghan Markle.

Det forestående bryllupet følges med stor interesse både i Storbritannia og i resten av verden, og tidligere denne uken løftet hoffet ved Kensington Palace litt på sløret rundt bryllupsforberedelsene.

Meghan Markle kommer til Windsor sammen med sin mor på kvelden fredag 18. mai. Hvor de skal bo er foreløpig ikke kjent, men de skal ikke bo i selve Windsor Castle, slottet som har vært en kongelig residens i hundrevis av år.

På selve bryllupsdagen drar mor og datter sammen til St. George’s Chapel, hvor Meghans far, Thomas Markle, står klar for å føre datteren opp til alteret. Der venter prins Harry med sin forlover, storebroren prins William.

Det var ingen overraskelse at Harry valgte William som sin forlover; da William i 2011 giftet seg med Kate Middleton, var Harry hans forlover. Meghan Markle har valgt å ikke ha noen forlover i bryllupet.

- Hun er del av en sammensveiset vennegjeng, og ønsket ikke å velge en av dem, forklarte pressesekretær Jason Knauf tidligere denne uken til britisk presse.

Markle vil i stedet følges av barn som brudepiker og brudesvenner. Det er ventet at flere kongelige barn vil delta i denne prosesjonen, deriblant prins George (4) og prinsesse Charlotte (3) – de to eldste barna til prins William og hertuginne Kate. Parets minstemann, prins Louis, ble født 23. april, og blir neppe å se under bryllupsfeiringen.

Det er erkebiskopen av Canterbury som skal vie paret, og under seremonien vil det bli skriftlesing av Lady Jane Fellowes, prinsesse Dianas eldre søster og altså prins Harrys tante, som en gest til Spencer-familien.

Etter vielsen forlater de nygifte St. George’s Chapel og setter seg i en ventende vogn som skal kjøre dem gjennom Windsor by, før følget returnerer til Windsor Castle, hvor dronning Elizabeth II holder en mottakelse for brudeparet og bryllupsgjestene.

Meghan Markles foreldre, Thomas Markle og Doria Ragland, som ble skilt da datteren var seks år gammel, er ventet til London i løpet av neste uke. Før bryllupet skal de møte de viktigste medlemmene av sin nye, kongelige svigerfamilie, blant dem prins Harrys besteforeldre, dronning Elizabeth og prins Philip.

Det har vært knyttet spenning til om 96-årige prins Philip vil være i stand til å delta i bryllupet, etter at han fikk satt inn en hofteprotese i april, men de siste meldingene tyder på at den gamle hardhausen stiller opp.

Rundt 600 gjester er invitert til vielsen, og ytterligere 200 er invitert til dagens andre mottakelse, som finner sted på kvelden. På denne gjestelisten finner vi blant annet alle de medlemmene av Spice Girls, men ingen ledende politikere er invitert, verken statsminister Theresa May eller Labour-leder Jeremy Corbyn. Dette reflekterer at prins Harry, til tross for at han er både sønn og bror av kommende britiske konger, er skjøvet stadig lenger ned i arverekkefølgen til tronen.

Drøyt 1000 vanlige briter er invitert til å følge bryllupet fra området rett utenfor Windsor Castle. I tillegg er det ventet rundt 10.000 skuelystne tilreisende, og det er satt inn ekstra vogner på toglinjen fra London sentrum til Windsor.

Det er foreløpig ikke kjent når og hvor paret skal på bryllupsreise, selv om enkelte britiske medier hevder den ikke vil finne sted før senere i sommer.

