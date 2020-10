Melania: – Føler meg bra

USAs førstedame Melania Trump skriver i en Twitter-melding at hun føler seg bra og hviler ut hjemme.

USAs president Donald Trump opplyste fredag på Twitter at han og kona Melania Trump har testet positivt for covid-19. Mens Trump er innlagt på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington, ser det ut til at Melanias tilstand er bedre.

– Familien min er takknemlig for alle bønner og all støtte! Jeg føler meg bra og fortsetter å hvile hjemme. Takk til helsepersonell og omsorgspersoner overalt, jeg fortsetter å be for dem som er syke eller som har et familiemedlem som er rammet av viruset, skriver førstedamen.

