«Melania teller ned minuttene til hun kan skille seg fra Trump»

Donald Trumps tidligere rådgiver i Det hvite hus fremmer omstridte påstander i ny bok, mens presidenten kontrer med kraftsalver på Twitter.

Den tidligere Trump-rådgiveren Omarosa Manigault Newman har utgitt en kontroversiell bok om sin korte tid i Det hvite hus. Den omstridte Newman kommer med en rekke kraftsalver og beskyldninger mot presidenten og menneskene rundt ham, noe som har ført til at Donald Trump selv har rykket ut på Twitter for å så tvil om hennes troverdighet.

President har i en Twitter-melding omtalt Newman med nedsettende ord som «sprø», «bikkje» og «gråtende taper», skriver The Washington Post.

I boken «Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House» skriver Newman at førstedame Melania Trump teller ned minuttene til Trumps presidentperiode er over, slik at hun endelig kan skille seg fra ham, skriver Newsweek.

«Etter min mening, teller Melania ned hvert minutt til han er ferdig med embetet og hun kan skille seg fra ham,» skriver Newman i den nye boken.

«Straffer Trump med klesvalg»

Videre antyder Newman at førstedamen, som har blitt et moteikon, tar bevisste klesvalg for å «straffe» ektemannen.

Under valgkampen i 2016 ble det frigjort et lydopptak av Trump som skrøt av hvordan han på ydmykende vis erobret kvinner, og ytret frasen «grab them by the pussy» for åpen mikrofon. Sleve opptaket ble gjort i 2005, men ble frigjort av Access Hollywood midt i valgkampen. Trump svarte på kritikken ved å omtale det som «garderobeprat».

Newman hevder Melania Trump bevisst valgte en rosa Gucci-bluse med tilnavnet «pussy bow» på valgkampens andre presidentdebatt for å håne Trump, kort tid etter at «grab them by the pussy»-frasen ble offentlig kjent.

«I sin helhet har hennes opprørske klesstil tjent samme formål,» skriver Newman.

«Jeg tror hun bruker mote for å straffe ektemannen sin.»

Melania Trump hadde på seg en rosa Gucci-bluse med tilnavnet «pussy bow» på valgkampens andre presidentdebatt i 2016. Newman hevder klesvalget var bevisst for å henvise til Trumps nedsettende «grab them by the pussy»-kommentar.

Omstridt jakkevalg

Newman trekker også fram jakken med påskriften «I Really Don’t Really Care. Do U?» (Jeg bryr meg virkelig ikke, gjør du?) som Melania Trump hadde på seg da hun og ektemannen besøkte de omstridte interneringsleirene i Texas tidligere i sommer.

Trump-administrasjonen fikk som kjent massiv kritikk for sin nulltoleransepolitikk for innvandrere – en politikk som i praksis førte til at migrasjonsbarn ble adskilt fra sine foreldre på interneringsleirer ved grensen til Mexico.

Newman skriver videre at Melania Trump var «tvunget» til å besøke interneringsleirene for å rydde opp etter Trumps rot, og at jakken med påskriften «I Really Don’t Really Care. Do U?» var rettet mot ektemannen.

«Hun brukte den jakken for å skade Trump, for å utløse en kontrovers som han måtte fikse, forlenge den offentlige samtalen om administrasjonens likegyldighet, ødelegge selve turen, samt sørge for at ingen skulle noensinne spørre henne om å gjøre noe slikt igjen,» skriver Newman i boken.

Melania Trumps jakkevalg skapte store overskrifter da hun besøkte de omstridte interneringsleirene i Texas tidligere i sommer, ettersom påskriften bak på jakken lyder: «I Really Don’t Really Care. Do U?»

Skylder på falske nyheter

Jakkevalget til førstedamen fikk bred mediedekning, både i USA og internasjonalt, og Trump valgte å respondere med følgende Twitter-melding den gang:

«"Jeg bryr meg virkelig ikke, gjør du? " som står skrevet bak på jakken til Melania, henviser til falske nyheter-mediene. Melania har blitt kjent med hvor uærlige de er, og hun bryr seg virkelig ikke lenger,» skrev Trump.

Omarosa Manigault Newman ble TV-kjendis da hun deltok i Trumps realityprogram «The Apprentice». Senere fikk hun jobb i Det hvite hus som kommunikasjonsdirektør for White House office of public liaison. Hun forlot jobben ufrivillig i desember i fjor etter et snaut år i Det hvite hus.

Førstedamen selv reagerer på påstandene som er fremmet i Newmans bok, og sier følgende via sin talsperson Stephanie Grisham:

«Fru Trump har sjeldent, om noen gang, hatt kontakt med Omarosa. Det er skuffende for henne at hun angriper og gjengjelder på en sånn selvisk måte, spesielt med tanke på alle mulighetene hun har blitt gitt av presidenten, uttaler Grisham til Newsweek.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Får bikkje-kritikk

President Trump har fått kritikk for å ha omtalt Newman for en bikkje.

«Herr president, det er under deg og presidentembetet å omtale enhver kvinne for en hund,» skrev det demokratiske kongressmedlemmet Elijah E. Cummings på Twitter.

I motsetning til kulturer i Midtøsten, hvor hunder gjerne anses som skitne dyr, er hunder svært populære kjæledyr i USA. Men Trump er kjent for å mislike hunder, og er den første moderne presidenten som ikke har hund i Det hvite hus.

Ronald Reagan, George H.W Bush, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama hadde alle hunder da de bodde i Det hvite hus. Til og med USAs første president, George Washington, avlet hunder da han var president, skriver The Washington Post.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

- Skal ha brukt N-ordet

Newman hevder også i boken at Trump er en flittig bruker av N-ordet når han skal omtale afroamerikanere.

Talsperson i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, kunne ikke garantere for at presidenten aldri hadde brukt N-ordet, men sier Trump nekter for det selv og at presidenten aldri har brukt det i hennes nærvær, skriver The New York Times.

Sanders ba pressekorpset istedenfor å fokusere på det faktum at Trump har skapt 700.000 jobber for afroamerikanere på mindre enn to år – langt flere enn de 195.000 jobbene, ifølge Sanders selv, som Obama skapte for afroamerikanere på sine åtte år.

Men statistikk fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser imidlertid at arbeidsstyrken blant afroamerikanere vokste med tre millioner under Barack Obamas to presidentperioder, skriver avisen.

Kort tid etter pressekonferansen gikk Sanders offentlig ut og beklaget at hun opplyste feil tall.

