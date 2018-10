Melania Trump avfeier rykter om mannens utroskap

Melania Trump avfeide prat om mannens angivelige utroskap da hun fredag i et intervju bedyret at ekteskapet med Donald Trump er bra.

I et lengre intervju med TV-kanalen ABC som ble tatt opp mens hun var på reise i Afrika, kommenterte hun for første gang alle meldingene om presidentens utroskap og kvinnehistorier.

Hun benektet ikke meldingene, men understreket at hun ikke dveler ved dem, at hun har viktigere ting å tenke på, og at ekteskapet går bra.

– Det er ikke noe jeg fokuserer på. Jeg er mor og førstedame, og jeg har mange viktigere ting å gjøre og tenke på, sa hun i intervjuet som skulle sendes fredag kveld amerikansk tid.

På spørsmål om hun elsker sin mann, svarte hun at de har det bra, og at alt det mediene spekulerer i, bare er sladder.

Slovensk-fødte Melania er Trumps tredje kone. I de snart to årene han har vært president, har det vært stadige rykter om at ekteskapet var på randen av kollaps etter hvert som den ene kvinnen etter den andre sto fram og fortalte at de var blitt betalt for å holde munn om hans utenomekteskapelige affærer med dem.

Ryktene har ikke blitt færre av at hun ofte har sett utilpass ut når hun er sammen med mannen, men i intervjuet gir hun ikke noe hint om hvordan ryktene berører henne.

– Det er ikke alltid hyggelig, sa hun om ryktene, – Men jeg vet hva som er riktig og ikke, og hva som er sant og ikke, sa hun.

