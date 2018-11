Melania Trump får kritikk for julepynt i Det hvite hus

Førstedame Melania Trump får gjennomgå for årets valg av juledekorasjon i Det hvite hus.

Tradisjonen tro har USAs førstedame dekorert Det hvite hus med ekstravagant julepynt. I år får imidlertid Melania Trump kritikk på sosiale medier og i pressen for valg av juledekorasjonen, som hun presenterte for det amerikanske folk i en 56 sekunder lang videosnutt på Twitter.

Førstedamen var selv ikke til stede da årets juledekorasjon skulle presenteres for pressen.

- Hun ville at juledekorasjonen skulle tale for seg selv, sier Melania Trumps pressetalsperson Stephanie Grisham i en uttalelse.

Meningene om juledekorasjon er delte. Noen mener årets juledekorasjon er smakløs, mens andre hevder det er den stiligste Det hvite hus-julen noensinne, skriver Sky News.

Det er spesielt de 40 blodrøde juletrærne, som er stilt på rekke og rad langs en korridor i Det hvite hus, som vekker mest oppsikt.

The Washington Post skriver at juledekorasjonen vekket umiddelbart reaksjoner på sosiale medier, og blir beskrevet som «skummelt», «korridoren av juletidsmorderne» og «avenyen av blodrøde trær».

«Melania og hennes blodige tampong-trær,» skriver en på Twitter.

Temaet for årets juledekorasjon i Det hvite hus er «Amerikanske skatter».

- Valget av rødt er en forlengelse av stolpene, eller stripene i presidentemblemet som er designet av våre grunnlovsfedrene. Det symboliserer edelmodighet og tapperhet, sier Det hvite hus i en uttalelse.

225 frivillig har bidratt med årets juledekoreringen. Dekorasjonen består av blant annet 6000 meter med julebelysning, 12.000 sløyfer, 40.000 pyntegjenstander og 40 blodige juletrær.

