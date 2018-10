Melania Trump føler seg som verdens mest mobbede person

USAs førstedame Melania Trump mener at hun må være verdens mest mobbede person hvis man tar utgangspunkt i hva folk sier om henne.

Uttalelsen kom under et TV-intervju der hun skulle promotere sin egen kampanje Be Best (Vær best), som er ment å bekjempe mobbing i sosiale medier.

– Jeg kan si at jeg er den mest mobbede personen i verden, sier Melania Trump i et klipp fra intervjuet som torsdag ble vist i programmet «Good Morning America».

Hun framholder også at hun har valgt å rette kampanjen mot folks atferd i sosiale medier delvis på grunn av hva folk sier om henne.

– Vi må gi barna våre sosial og emosjonell opplæring slik at de vet hvordan de skal håndtere de sakene når de vokser opp, sier presidentfruen videre.

Kritikere har pekt på at hennes egen ektemann Donald Trump ofte bruker sosiale medier til å rakke ned på folks utseende og for å mangle talent og intelligens.

Men Melania Trump synes å være mer opptatt av de negative sidene til andre personer i Det hvite hus. Blant annet mener hun at det finnes medarbeidere som verken hun eller ektemannen kan stole på.

Ifølge Melania Trump har flere av disse allerede sluttet, men hun bekrefter samtidig at hun mener det fortsatt finnes upålitelige personer i Det hvite hus.

Hele intervjuet skal etter planen sendes fredag kveld på ABC.

Donald Trump stilte samme dag opp i et intervju der han bekreftet at det fortsatt er folk han ikke stoler på i hans nærmeste krets.

– Er det noen jeg ikke er forelsket i? Ja. Og vi vil luke dem ut sakte, men sikkert, sa han til «Fox & Friends» torsdag.

