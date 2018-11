Melania Trump krever rådgivers avgang

USAs førstedame Melania Trump krever landets nasjonale vise-sikkerhetsrådgivers avgang.

LOS ANGELES (Nettavisen/NTB): – Det er førstedamens ståsted at Ricardel ikke lenger fortjener den æren det er å tjene Det hvite hus, sier Melania Trumps kommunikasjonssjef Stephanie Grisham i en uttalelse tirsdag.

Uttalelsen utgjør et usedvanlig utfall fra en førstedame mot en høytstående ansatt i en presidents administrasjon, melder CNN.

En kilde i Det hvite hus bekrefter til kanalen at Ricardel kommer til å få sparken, men hun har fått litt tid til å rydde i sakene sine.

CNN vier mye tid til nyheten, og kaller det et «oppsiktsvekkende trekk». Eksperter sier at det er høyst uvanlig at slikt blir gjort offentlig og ikke bak lukkede dører.

Melania Trumps utspill kom tirsdag ettermiddag etter at det tidligere på dagen kom meldinger der det ble antydet at Ricardel kunne risikere å bli fjernet fra sin stilling etter mindre enn sju måneder.

Ricardel skal ha kranglet med førstedamens stab angående flyseter og bruk av USAs nasjonale sikkerhetsråds ressurser.

En feide Ricardel hadde med medlemmer av førstedamens stab under et Afrika-besøk nylig skal være en medvirkende faktor til uttalelsen tirsdag, opplyser kilder til kanalen.

I forkant av denne hendelsen skal Ricardel flere ganger ha vært i konfrontasjon med forsvarsminister Jim Mattis, noe som skal ha vært godt kjent innad i Trump-administrasjonen.

Ricardel har vært en nøkkelspiller i USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Boltons arbeid med å restrukturere USAs nasjonale sikkerhetsråd og med å hjelpe Bolton sikre sin posisjon som en betydningsfull rådgiver overfor presidenten i alle utenriksspørsmål.

Ricardels mulige avgang kan medføre at Bolton blir stående uten en av sine viktigste allierte i Trump-administrasjonen, noe eksperter kaller et slag i trynet på Bolton.

