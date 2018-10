Førstedame Melania Trump kommer med en støtteerklæring til Brett Kavanaugh, som ventes å bli godkjent som ny høyesterettsdommer i USA lørdag.

– Jeg synes han er høyst kvalifisert for høyesterett, sier president Donald Trumps kone til pressen som følger henne i Egypt.

Førstedamen er i Kairo, der hun er i ferd med å runde av en reise til fire afrikanske land uten presidenten.

Trump sier hun er glad for at både Kavanaugh og den ene kvinnen som anklaget ham for seksuelt overgrep, Christine Blasey Ford, er blitt hørt.

Melania Trump tar ikke stilling til anklagene mot Kavanaugh, men sier ofre for «enhver form for overgrep eller vold» må få hjelp.

Kavanaugh benekter alle anklager om overgrep. Mannen som president Trump har nominert, blir etter alt å dømme godkjent som ny høyesterettsdommer av Senatet senere lørdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken