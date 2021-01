Melania Trump «skuffet» over voldsbruken

USAs førstedame Melania Trump er skuffet over voldsbruken under stormingen av Kongressen, men kaller samtidig personangrepene mot henne for skammelige.

– Jeg er skuffet og motløs over det som skjedde i forrige uke, skriver Melania Trump på hjemmesiden til Det hvite hus. Samtidig er USAs førstedame lite glad for kritikken som rettes mot hennes og ektemannens rolle da han oppmuntret demonstranter til å gå mot kongressbygningen. – De ubegrunnede personangrepene, sladderen og falske anklagene som rettes mot meg, fra mennesker som forsøker å gjøre seg selv relevante, og som har en egen agenda, er skammelige, skriver hun videre. – Nå må landet og innbyggerne forsones, dette må ikke brukes i egen vinning, skriver Melania Trump. – Jeg fordømmer absolutt voldsbruken på Capitol Hill. Vold er aldri akseptabelt, skriver førstedamen, som samtidig understreker at hun er stolt over amerikanernes ytringsfrihet. – Det er ett av de viktigste idealene som USA er bygd på, skriver hun. Melania Trump kommenterer ikke ektemannens påstand om at det var omfattende valgfusk som fratok ham seieren i valget, der demokraten Joe Biden fikk 7 millioner flere stemmer. – Det er inspirerende å se at så mange har funnet en lidenskap og entusiasme i å delta i et valg, men vi må ikke la den lidenskapen utvikle seg til vold, skriver hun. (©NTB)

