Mener at Trumps advokat brøt avtalen – nå vil Stormy Daniels snakke ut

President Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen uttalte tirsdag at han betalte pornostjernen Stormy Daniels av egen lomme for å ikke snakke om en angivelig affære med Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Michael Cohen sier til The New York Times at han ikke fikk refundert 130.000 dollar som han ga til Stephanie Clifford, kjent som Stormy Daniels i pornobransjen, for at hun ikke skulle uttale seg om en affære med Donald Trump som skal ha funnet sted i 2006.

Konfidensialitetsavtalen ble dermed bekreftet.

- Verken Trump-organisasjonen eller Trumps valgkampapparat tok del i transaksjonen med Clifford, og ingen av dem refunderte betalingen, verken direkte eller indirekte, sier Cohen.

Vil snakke

Kjendisnettstedet The Blast forteller onsdag at Stormy Daniels nå mener at dette betyr at hun kan snakke ut om den påståtte affæren, ettersom hennes advokat anser at Cohen har brutt konfidensialitetsavtalen.

«Daniels føler nå at hun er unntatt fra konfidensialitetsavtalen», skriver The Blast.

Dette får nyhetsbyrået Associated Press bekreftet.

Manageren til Daniels – Gina Rodriguez – sier at Daniels nå kommer til å snakke om affæren som angivelig fant sted i Lake Tahoe under en golfturnering i 2006.

Daniels diskuterte dette i et intervju med In Touch i 2011. Avtalen om konfidensialitet ble inngått i oktober 2016, bare noen dager før presidentvalget der Trump beseiret Hillary Clinton.

Den påståtte affæren skjedde kort tid etter at Donald Trump hadde giftet seg med Melania Trump og paret hadde fått sønnen Barron.

Ulovlig?

Årsaken til at Michael Cohen uttalte seg tirsdag, er trolig påstander om at disse 130.000 dollarene utgjorde et ulovlig stort bidrag til Trumps valgkamp.

- Utbetalingen til frøken Clifford var lovlig og var ikke et valgkampbidrag eller en valgkamputgift for noen, la han til.

MICHAEL COHEN hevder at han sto bak utbetalingen til Stormy Daniels.

Det er kommet inn en formell klage til det føderale valgbyrået på grunn av utbetalingen fra en gruppe som kaller seg Common Couse, som hevder at utbetalingen var et bidrag til Trumps valgkamp.

- Klagen hevder at jeg på et eller annet vis forbrøt valgkamplover gjennom å legge til rette for et ulovlig stort bidrag. Påstandene i denne klagen er uten støtte i fakta og uten juridisk grunnlag, forklarte Cohen i sin uttalelse til The New York Times.

Stephanie Clifford har så langt ikke kommentert den angivelige Trump-affæren. Selv da hun var gjest i talkshowet til Jimmy Kimmel, sa hun i realiteten ingenting. Hvis hun ikke hadde signert en konfidensialitetsavtale, hadde hun selvsagt stått fritt til å diskutere temaet.

Nå mener hun altså at hun uansett kan gjøre det, fordi Michael Cohan har brutt avtalen gjennom å diskutere den.

