Meningsmåling: Støtten øker for ny brexit-folkeavstemning

Det er langt flere som støtter en ny brexit-folkeavstemning enn som motsetter seg det, viser en ny meningsmåling.

Omkring 47 prosent av de 5.000 spurte sier de støtter ideen om en ny folkeavstemning idet betingelsene for utmeldingen er kjent. 34 prosent er imot, viser meningsmålingen gjort av ICM for The Guardian.

Regjeringen har allerede utelukket en ny folkeavstemning.

UKIPs Nigel Farage og en av partiets donorer, Arron Banks, sa tidligere denne måneden at det er behov for en ny folkeavstemning fordi statsminister Theresa May har «forrådt nasjonen» i brexit-forhandlingene.

Tidligere statsminister Tony Blair (Labour) og politiker Nick Clegg (Liberaldemokratene) er blant dem som har tatt til orde for at de ønsker en folkeavstemning nummer to.

Datoen for brexit er satt til 29. mars 2019, to år etter at den formelle utmeldelsesprosedyren ble satt i gang.

Mest sett siste uken