Meningsmålinger spår seier for Sanders i New Hampshire

Bernie Sanders leder på meningsmålingene i New Hampshire, men Pete Buttigieg puster ham i nakken. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Bernie Sanders ligger best an på meningsmålingene foran Demokratenes nominasjonsvalg i New Hampshire tirsdag, men forspranget minker.

Sanders har ledet på 15 av de 16 meningsmålinger som er gjennomført i New Hampshire i februar, men Pete Buttigieg har gradvis nærmet seg på målingene. 26,2 prosent av demokratene i delstaten mener Sanders bør bli Demokratenes presidentkandidat, viser et gjennomsnitt av februarmålingene, utarbeidet av nettstedet RealClearPolitics. Buttigieg har støtte fra 20,8 prosent, viser gjennomsnittet, men de ferskeste målingene tegner et noe annet bilde. Boston Globes daglige målinger tyder på at Buttigieg har innhentet forspranget. Lørdagens måling ga Sanders et knapt forsprang med 24 mot 22 prosent. Dagen før ga målingen ledelse til Buttigieg med 25 mot 24 prosent. Daglige målinger utført for TV-stasjonen WHDH gir derimot en klar ledelse til Sanders. På lørdagens måling leder han på Buttigieg med 30 mot 20 prosent, dagen før ledet han med 31 mot 24 prosent. (©NTB)