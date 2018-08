Menneskerase døde ut fordi de var late og lite tilpasningsdyktige

Forskere mener at Homo erectus hadde en minste-innsats-strategi som trolig kostet dem livet.

Homo erectus døde ut for cirka 70.000 år siden. I dag kjenner vi deres eksistens blant annet gjennom funn som Pekingmennesket og Turkana-gutten. De utvandret fra Afrika til blant annet Asia.

Nå har forskere fra Australian National University (ANU) offentliggjort resultatet av en større utgravning av området Saffaqah i Saudi Arabia (se kart lenger nede i saken).

Utgravningsleder, doktor Ceri Shipton ved ANU, konstaterer i rapporten at Homo erectus klarte å kolonisere et større område og levde godt i tusenvis av år. De brukte verktøy, men utviklet seg ikke, og var late.

- Gjorde ikke en innsats



- Det ser virkelig ikke ut som om de gjorde den ekstra innsatsen. De oppleves ikke som nysgjerrige på hva som er bortenfor horisonten. De hadde ikke den samme nysgjerrigheten som oss, sier Shipton i en artikkel publisert på ANU. Hele forskningsrapporten er publisert på PLoS One scientific journal.

SAFFAQAH: Bildet viser det som en gang var et elveløp i Saffaqah i Saudi Arabia. Langs den store elven levde Homo erectus.

Han forteller at menneskegruppen brukte stein som lå rundt leirområdet for å lage verktøy og våpen, til tross for at de hadde bedre råvarer i nærheten.

- På området så vi at det var en stort steinete område med kvalitetsstein i kort avstand, bare opp en liten bakke. Men istedenfor å gå opp bakken har de plukket bitene av stein som hadde rullet ned bakken og som lå på bunnen, sier Shipton. Området med kvalitetsstein på toppen av bakken viste ingen tegn til å ha blitt brukt som steinbrudd.

- De visste om området, men fordi de mente å ha gode nok stein nedenfor bakken, så brydde de seg ikke med å gå opp, sier han.

SAFFAQAH: Utgravningsstedet fotografert fra toppen av en steinete fjellområde i nærheten.

Klarte ikke å tilpasse seg



Denne oppførselen står i sterk kontrast med Neandertalere og Homo sapiens som klatret fjell og gikk store avstander for å skaffe god stein til verktøy og våpen.

Da landskapet som Homo erectus levde i tørket ut, klarte ikke disse menneskene å endre sitt levesett.

- Sedimentene viser at miljøet rundt dem forandret seg, men de gjorde akkurat det samme med verktøyene deres. Det er ingen som helst progresjon og verktøyene deres blir aldri funnet langt unna disse nå uttørkede elveleiene. Jeg tror at det til slutt ble for tørt for dem, sier

Det interaktive kartet nedenfor viser utgravningsområdet Saffaqah i Saudi-Arabia.

