Menneskerettsforkjempere drept i bombeangrep i Kabul

To ansatte ved Afghanistans uavhengige menneskerettighetskommisjon AIHRC er drept i et bombeangrep i Kabul, opplyser den norskstøttede organisasjonen.

Ofrene, en 24 år gammel kvinne og en 41 år gammel mann, var på vei til jobb da angrepet skjedde lørdag. En hjemmelaget bombe som var festet til kjøretøyet deres, eksploderte, opplyser AIHRC.

En talsperson for Kabul-politiet bekrefter at to personer ble drept i en eksplosjon.

FNs Afghanistan-kontor fordømmer drapene.

– Drap på menneskerettighetenes forsvarere kan ikke rettferdiggjøres, sier FN på Twitter og ber om en umiddelbar gransking.

Ingen har tatt på seg ansvar for angrepet. En talsperson for Taliban avviser at opprørsbevegelsen sto bak.

