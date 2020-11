Menneskerettsgruppe: Minst 34 drept i væpnet angrep på passasjerbuss vest i Etiopia

Minst 34 er drept i et væpnet angrep på en passasjerbuss vest i Etiopia, ifølge en etiopisk menneskerettsgruppe. De varsler at dødstallet ventes å stige.

Den etiopiske menneskerettskommisjonen opplyser om angrepet søndag. De kaller det et grusomt angrep, og skriver at det er ventet at tallet på drepte vil stige.

Angrepet skjedde lørdag kveld i Benishangul-Gumuz-regionen, der det har vært flere angrep på sivile i det siste.

– Dette siste angrepet er en uhyggelig økning av de menneskelige kostnadene vi må bære kollektivt, sier Daniel Bekele, som leder menneskerettskommisjonen, som er en uavhengig institusjon.

Bussen som ble angrepet var på vei fra Wonbera til Chagni.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at angrepet er knyttet til den borgerkrigslignende situasjonen i Tigray-regionen nord i landet.

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget