Mer enn 120 skadd i demonstrasjoner i Libanon

Hundrevis demonstrerte lørdag for tredje dag på rad i Libanon, provosert av økte utgifter og regjeringens mangel på handlekraft. Over 120 er skadd i sammenstøt.

Demonstranter i Beirut ropte slagord mot regjeringen og protesterte mot de økende levekostnadene og regjeringens tilsynelatende mangel på evne og vilje til å gjøre noe med Libanons verste økonomiske situasjon siden borgerkrigen i perioden 1975–1990.

– Vi er her for å kreve at det dannes en overgangsregjering, sier aktivisten Nehmat Badreddine til AFP.

De fleste steder ble demonstrasjonene gjennomført på fredelig vis, men i Tripoli skjøt sikkerhetsstyrker med gummikuler mot menneskemengden, og ifølge Røde Kors mottok over 120 personer behandling for skader etter sammenstøtene der.

(©NTB)