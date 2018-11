Mer enn 2.000 migranter har druknet i Middelhavet

Over 2.000 migranter mistet livet under den farefulle ferden over Middelhavet i retning Europa så langt i år. Mer enn halvparten var på vei til Italia, sier FN.

– Antallet liv som har gått tapt i Middelhavet i år har nå passert to tusen, slår UNHCR-talsperson Charlie Yaxley fast etter at 17 mennesker ble funnet døde utenfor Spanias kyst denne uka.

Videre opplyser han at i overkant av 105.000 migranter og flyktninger som søker asyl har nådd Europa så langt i år. Det er ned til nivåene før 2014.

Antallet drukninger i år innebærer at dødsraten har gått kraftig opp.

– UNCHR har flere ganger bedt om umiddelbar handling for å håndtere denne situasjonen, sier Yaxley.

– Middelhavet har i årevis vært verdens dødeligste sjørute for flyktninger og migranter. At det fortsetter å være sånn bør være uakseptabelt for alle, sier han.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) sier 2018 markerer det femte året på rad der antall ankomster til Europa er over 100.000.

Han understreker imidlertid at denne terskelen i tidligere år har vært krysset langt tidligere på året. I 2015 var 100.000 passert i juni, og i 2016 var det allerede i februar.

Spania har så langt vært hovedmålet for migranter og flyktninger i år. 49.000 har ankommet landet via sjøveien, foran Hellas med 27.7000 og Italia med over 22.160.

Av de over 2.000 døde var vel 1.260 på vei til Italia, ifølge IOM.

(©NTB)

Mest sett siste uken