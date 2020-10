Merkel advarer om mulig skjerping av koronatiltak

Hvis ikke smittesituasjonen i Tyskland stabiliserer seg innen ti dager, kommer det strengere restriksjoner, advarer statsminister Angela Merkel.

– Vi merker alle at de store byene, de urbane områdene, nå er områder hvor vi kommer til å se om vi kan holde pandemien under kontroll i Tyskland, slik vi har gjort i flere måneder, eller om vi kommer til å miste kontrollen, sier Merkel.

Uttalelsen kom etter at hun fredag drøftet situasjonen med elleve ordførere fra noen av landets hardest rammede områder.

Hovedstaden Berlin er blant byene som den siste tiden har opplevd en kraftig oppgang i antall koronainfeksjoner.

Fra torsdag til fredag meldte tyske smittevernmyndigheter om 4.516 nye smittetilfeller. Flere byer har nå nådd eller nærmer en smitterate på over 50 nye tilfeller per 100.000 innbyggere. I Berlin er tallet 51, i Bremen 53,9, mens Köln og Essen har henholdsvis 49,8 og 48,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere-

Alt i alt har Tyskland registrert 314.669 smittetilfeller og 9.589 koronarelaterte dødsfall.

Tyskland har til nå vært ett av landene i Europa som har hatt best kontroll på koronapandemien. Storbritannia har til sammenligning fire ganger så mange dødsfall, mens Italia har tre ganger så mange.

