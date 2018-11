Merkel: Brexitavtalen er et diplomatisk kunststykke

Historisk og tragisk dag, men brexitavtalen er et diplomatisk kunststykke, uttaler Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Det er en historisk dag som utløser svært motstridende følelser. Det er tragisk at Storbritannia nå forlater EU etter 45 år, men vi må selvsagt respektere det britiske folkets beslutning, sa Merkel på en pressekonferanse i Brussel søndag ettermiddag.

Den tyske regjeringssjefen lovpriset brexitavtalen og sa den er komme i stand under en usedvanlig situasjon «fordi vi har ikke tidligere vært i en situasjon der et medlemsland forlater EU». Hun kalte avtalen et diplomatisk kunstverk.

Merkel sa avtalen er basert på svært vanskelige forhandlinger, men at den «ivaretar begge parters interesser».

