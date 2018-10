Angela Merkel stiller ikke til gjenvalg når CDU velger ny partileder under landsmøtet i desember.

Den tyske statsministeren kom med beskjeden på en pressekonferanse i Berlin mandag, dagen etter at partiet hennes gjorde sitt dårligste valg i delstaten Hessen på over 50 år.

Hun blir imidlertid sittende som statsminister for samlingsregjeringen inntil videre, men fremholder at dette er hennes siste regjeringsperiode.

Analytikere mener at Merkels kunngjøring er begynnelsen på slutten av hennes politiske karriere.

Merkel kaller valgresultatet i Hessen for bittert både for CDU på delstatsnivå og for partiet sentralt.

– Valgresultatet er bittert både for våre venner i Hessen og for oss på riksplan, sa Merkel på en pressekonferanse i Berlin mandag.

CDU fikk 27 prosents oppslutning i delstatsvalget i Hessen, noe som var over 10 prosentpoeng dårligere enn ved valget i 2013.

