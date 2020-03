Merkel: Korona største utfordring for Tyskland siden krigen

Koronaviruset er den største utfordringen Tyskland har stått overfor siden andre verdenskrig, sier statsminister Angela Merkel.

En alvorstynget Merkel holdt onsdag kveld en tv-sendt tale til det tyske folk.

– Det er alvorlig, ta det på alvor, sa hun og appellerte til alle om å vise ansvarsfølelse.

Hun sa hun hadde forståelse for hvor utfordrende det er for mange at skoler og barnehager er stengt.

– For øyeblikket er avstand et uttrykk for omsorg.

Hun sa videre at det kan ta måneder før man får kontroll over virusspredningen.

