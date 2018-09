Merkel: Mye antisemittisme i Tyskland

Det er dessverre altfor mye antisemittisme i Tyskland, sa statsminister Angela Merkel i sin ukentlige videotale til nasjonen lørdag.

– Ikke en eneste jødisk institusjon kan eksistere her uten vakthold, og vi har en lang rekke typer antisemittisme som vi tar oss av, sa Merkel.

Hun viste til at det i år er opprettet en ny stilling som kommissær for antisemittisme, noe som har bidratt til en bedring av levekårene for jøder i Tyskland.

Antall antisemittiske forbrytelser har økt med 10 prosent i første halvår i år. Det store flertallet av dem er det høyreekstremister som står bak.

Merkel sa at arven fra tysk historie, sivilisasjonsbruddet som shoah innebar, gjør at tyskerne har et spesielt ansvar for forbindelsene med Israel. Shoah er den hebraiske betegnelsen på holocaust, da 6 millioner jøder ble drept av nazistene.

Merkel reiser på besøk til Israel sammen med flere av sine ministre onsdag. I lørdagens tale understreket hun igjen Tysklands støtte til en tostatsløsning i konflikten mellom Israel og palestinerne.

(©NTB)

Mest sett siste uken