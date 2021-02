Merkel og Macron forsvarer EUs vaksinestrategi

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron sier de fortsatt har tro på EUs vaksinestrategi.

Det har kommet kritikk mot tempoet i vaksineringen i flere europeiske land. EU har fått kritikk for å være en flaskehals i vaksinasjonskampanjen.

– Jeg støtter helhjertet Europas tilnærming. Hva ville folk ha sagt hvis land som Frankrike og Tyskland kjempet mot hverandre om vaksiner, sier Macron etter et digitalt møte med Merkel fredag.

– Det ville ha blitt et rot og kontraproduktivt, sier han.

Merkel sier på sin side at vaksineringen viser at Europa trenger å bygge opp produksjonskapasiteten, men at valget om å bestille vaksiner samlet gjennom EU var korrekt.

(©NTB)

