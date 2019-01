Merkel på holocaust-minnedagen: Kampen mot antisemittisme må fortsette

Tysklands regjeringssjef Angela Merkel sier under markeringen av den internasjonale minnedagen for holocaust-ofrene at kampen mot antisemittisme må fortsette.

– Denne dagen er en anledning for oss til å tenke over hva rasistisk fanatisme, hat og umenneskelighet kan føre til, sa Merkel i sin weekend-podkast søndag.

– Hver person har ansvar for å sikre at vi viser nulltoleranse overfor antisemittisme, umenneskelighet, hat og rasistisk fanatisme. Beklageligvis er dette nok en gang en hastesak i vår tid, sa hun.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har også uttalt seg:

– På holocaustdagen minnes vi de mange millioner uskyldige som mistet livet under holocaust. Det er vårt felles ansvar å hindre at slike grusomheter ikke skjer igjen, skriver Søreide i en kort uttalelse på Twitter , uten å nevne jøder. Jøder utgjorde den desidert største gruppen som ble drept under holocaust.

Eriksen Søreides tyske motpart Heiko Maas uttaler seg også. Han er bekymret:

– Det vi trenger nå er ny tilnærming for å kunne lære av historien, skriver den tyske utenriksministeren i en kronikk i søndagsutgaven av avisen Die Welt.

Frykter tap av kunnskap

Han mener tilnærmingen ikke bør finne sted kun for å minnes historien, men også for å kunne forstå historiske begivenheter. Maas viser til at nazi-tiden og holocaust blir stadig fjernere for folk etter hvert som tiden går.

– For noen som blir født i dag, er krystallnatten (1938) like lenge siden som Bismarcks styre (1871) var da jeg ble født. Det endrer på hvordan slike hendelser blir husket, skriver Maas.

Krystallnatten fant sted 9. november 1938 da synagoger og butikker eid av jøder i Tyskland ble plyndret og satt i brann.

6 millioner europeiske jødene og andre ble drept i konsentrasjonsleirer under nazitiden. 27. januar 1945 ble fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau befridd av sovjetiske soldater. I 2005 vedtok FNs hovedforsamling at dagen skal være en internasjonal minnedag for holocaust.

Britene tviler

I en undersøkelse som ble presentert søndag kommer det fram at én av tjue briter ikke tror på at holocaust fant sted.

Undersøkelsen viser også at nesten to tredeler enten ikke vet hvor mange jøder som ble drept under verdenskrigen, eller undervurderer grovt antallet som ble drept.

Holocaust Memorial Day Trust står bak undersøkelsen, som er foretatt blant over 2.000 personer.

– Holocaust truet sivilisasjonens sammensetning og har konsekvenser for oss alle. Denne type utbredte uvitenhet og fornektelse er sjokkerende, sier stiftelsens leder Olivia Marks-Woldman.

