Merkel stenger Facebook-kontoen sin

Tysklands statsminister Angela Merkel kunngjorde fredag at hun stenger Facebook-kontoen sin.

I en kort video takker Merkel sine 2,5 millioner følgere og ber dem holde seg oppdatert på henne på regjeringens offisielle hjemmeside og Instagram-konto.

Stengningen av Facebook-kontoen blir oppfattet som et nytt skritt mot at hun tar farvel med politikken.

Etter å ha ledet Tyskland siden 2005 gikk Merkel av som partileder i CDU i fjor. Partiet ledes nå av Annegret Kramp-Karrenbauer som dermed er utpekt til å bli Merkels etterfølger også som statsminister.

Selv om enkelte har spekulert på om Merkel vil søke en høytstående stilling i EU eller FN, har hun selv sagt at hun ikke er interessert i en ny jobb i politikken etter at hennes periode som statsminister er over i 2021.

(©NTB)