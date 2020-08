Merkel venter en vanskeligere kamp mot koronaviruset framover

Kampen mot koronaviruset vil bli vanskeligere i høst og til vinteren, advarte Tysklands statsminister Angela Merkel fredag.

Det var under sin årlige sommerpressekonferanse at Merkel advarte om at det vil bli vanskeligere å beskytte seg mot koronaviruset når folk trekker mer innendørs.

– Vi må regne med at noen ting vil bli vanskeligere i de neste månedene enn de har vært i sommer, sa hun.

Merkel sier hun har tre prioriteringer framover. Hun vil sikre at barn fortsatt kan gå på skolen tross smittefaren, at økonomien kommer seg på fote igjen, og opprettholde sosiale relasjoner i en periode der mange har det vanskelig.

