Merkel vil forlenge forbud mot store arrangementer til langt utover høsten

Den tyske regjeringen ønsker å forby store arrangementer helt fram til slutten av oktober, minst.

Forslaget skyldes frykt for at koronautbruddet skal skyte fart igjen, ifølge et utkast som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Regjeringen planlegger samtidig at skoler skal åpne som normalt etter sommerferien, men anbefalingene om sosial distanse og bruk av munnbind i butikker og på kollektivtransport står fast.

Forslagene skal diskuteres på et møte mellom statsminister Angela Merkel og lederne i landets 16 delstater senere onsdag.

