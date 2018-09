Merkel vil sammenkalle til internasjonalt møte om Syria

Tysklands statsminister Angela Merkel håper å samle lederne for Tyrkia, Russland og Frankrike til et møte for å drøfte Syria neste måned.

På en pressekonferanse i Berlin fredag sammen med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa hun at de to hadde snakket om situasjonen i Idlib.

– Vi ønsker et firesidig møte fordi situasjonen er så skjør, mellom Tyrkias, Russlands og Frankrikes president og meg. Og dette ønsker vi å gjøre i oktober, sa hun.

Ideen om et slikt møte er tidligere blitt luftet av Tyrkia.

Russland, som er alliert med Syrias president Bashar al-Assad, og Tyrkia ble nylig enig om å opprette en buffersone rundt Idlib som lettet litt på frykten for en brutal offensiv fra regjeringsstyrkene og deres allierte.



