Merkels arvtaker i CDU kan vente seg pepper på landsmøtet

Landsmøtet i tyske CDU kan bli en turbulent affære for partileder Annegret Kramp-Karrenbauer. Mange partifeller mener hun er for vag og retningsløs.

Det to dager lange landsmøtet i Det kristendemokratiske partiet (CDU) ble innledet i Leipzig fredag.

– Jeg kjenner ikke mange som er overbevist om Kramp-Karrenbauers lederstil, sier CDU-politikeren Hans-Jörn Arp til nyhetsbyrået DPA.

Kramp-Karrenbauer avløste for ett år siden Angela Merkel som partileder. Siden har CDU tapt stemmer til De grønne og høyrenasjonalistene i Alternativ für Deutschland i delstatsvalget i Thüringen.

I april ble dessuten Kramp-Karrenbauer sterkt kritisert for en malplassert vits om toaletter til transkjønnede.

Enkelte politikere i CDU har i forkant av landsmøtet tatt til orde for at det trengs nye hoder i partiledelsen. Et alternativ er advokaten Friedrich Merz, som tapte fjorårets lederkamp. Han står lenger til høyre enn den nåværende lederen.

Merz har de siste ukene trappet opp kritikken av Merkels samlingsregjering, der også sosialdemokratiske SDF og CDUs bayerske søsterparti CSU deltar.

Till tross for kritikken er det ikke ventet at Kramp-Karrenbauer vil bli presset til å gå av nå, men flere partimedlemmer ønsker å påvirke partiets retning.

– CDU har ingen antenner ute og ingen dagsorden for de store spørsmålene i vår tid, sier CDUs parlamentariske leder i delstatsforsamlingen i Baden-Württemberg, Wolfgang Reinhardt.

