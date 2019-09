Metallica-vokalist innlagt på rehabilitering

James Hetfield, vokalist og frontmann i Metallica, er innlagt på rehabilitering for sin rusavhengighet. Bandet utsetter flere konserter i høst.

– Som de fleste av dere vet har vår bror James slitt med avhengighet av og på i mange år. Han har nå dessverre blitt nødt til å gå inn i et behandlingsprogram igjen, skriver bandet på Twitter.

I oktober skulle Metallica etter planen turnere i Australia og New Zealand. Disse konsertene er nå utsatt på ubestemt tid.

Bandet opplyser om at alle som har kjøpt billetter til de utsatte konsertene, vil få refundert pengene sine.

– Vi er lei oss for ubeleiligheten dette skaper for så mange av dere – spesielt våre mest lojale fans, som reiser veldig langt for å oppleve våre konserter, skriver bandet videre.

Hetfield har også tidligere vært innlagt på rehabilitering, under innspillingen av «St. Anger»-albumet i 2003, noe som ble dokumentert i filmen «Metallica: Some Kind of Monster» i 2004.

Metallica var på en omfattende turné i hele sommer og spilte blant annet i Trondheim i juli. Til våren skal de etter planen turnere i Sør-Amerika, ifølge bandets nettside.

(©NTB)