Mette Frederiksen ber danskene forberede seg på forlenget nedstenging

I et intervju med dansk TV2 sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen at det er usannsynlig at noen av landets koronarestriksjoner oppheves 17. januar.

– Hvis jeg skal gi deg et svar nå, er det ikke er særlig sannsynlig at vi kommer til å oppheve verken alle restriksjoner eller en del av restriksjonene, sier Frederiksen. Danmark har innført en rekke strenge restriksjoner for å bremse spredning av koronaviruset i vinter. Noen av dem lå i første omgang an til å oppheves 17. januar, men nå ber Frederiksen danskene forberede seg på restriksjoner hele vinteren gjennom. – Det er noe som peker i retning av en fortsatt hard nedstenging, sier statsministeren. (©NTB)

