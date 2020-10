Danmarks statsminister Mette Frederiksen mener hun ikke har gjort nok for å motvirke seksuell trakassering, etter at hennes utenriksminister ble politianmeldt.

Utenriksminister Jeppe Kofod skal ha hatt samleie med en 15 år gammel jente under en fest på en folkehøyskole i Esbjerg påsken 2008, i forbindelse med et seminar på skolen, skriver B.T.

Han har beklaget hendelsen flere ganger, senest for en måned siden, da statsminister Mette Frederiksen også uttrykte at hun fortsatt har tillit til ham.

Det er imidlertid ikke den eneste metoo-saken som rammer Socialdemokratiet for tiden. Mandag gikk Københavns ordfører og partiets nestleder Frank Jensen av fra begge poster, etter en rekke anklager om seksuell trakassering over flere tiår.

Ergrer seg

Frederiksen uttalte tirsdag at hun har fått kjennskap til flere forhold i partiet, og at noe av det trolig vil komme ut i offentligheten. Socialdemokratiet skal nå sette i gang en advokatundersøkelse mot Frank Jensen, og har satt i gang flere initiativer i partiet.

Frederiksen fikk tirsdag spørsmål om hun har gjort nok for å motvirke trakassering i Socialdemokratiet.

– Nei, det synes jeg ikke jeg har. La oss bare ta det åpent og ærlig. Jeg ergrer meg over at det er Sofie Linde som startet denne debatten. Jeg skulle mye heller ha truffet denne beslutningen uten at Sofie Linde måtte få hele dette toget i gang, sier Frederiksen.

Sofie Linde er en TV-vert som startet den siste runden med metoo-saker i Danmark med en brennende tale om egne opplevelser.

Politianmeldt etter «skolelærerparagraf»



Utenriksministeren er politianmeldt både for å ha brutt den danske straffelovens paragraf 216 (voldtekt), og paragraf 223, som kalles «skolelærerparagrafen».

Den handler om at den seksuelle lavalder blir økt fra 15 til 18 år i tilfeller der det påståtte offeret i en sak har samleie med en person som er betrodd i forbindelse med undervisning, oppdragelse eller lignende.

Jenta deltok på seminaret og var medlem i ungdomsorganisasjonen til Kofods parti, Socialdemokratiet. I tillegg hadde hun tidligere hatt praksisperiode ved partiets gruppe i Folketinget.

Tror ikke anmeldelsen fører til noe



Jussprofessor Sten Schaumburg-Müller ved Syddansk Universitet ser imidlertid ikke for seg at anmeldelsen fører med seg noe.

– Jeg har veldig vanskelig for å se at borgere som overhodet ikke har noe med saken å gjøre kan anmelde så lang tid etter hendelsen skjedde, når personen det dreier seg om har valgt ikke å si at det har forekommet noe straffbart her, og det ikke tidligere har kommet en anmeldelse ut av det, sier Schaumburg-Müller til Ritzau.

Rent juridisk saken kan ikke lenger saken foreldes, grunnet en lovendring for noen år siden. Da fjernet man foreldelsesfristen for noen typer seksualforbrytelser dersom offeret var under 18 år.

