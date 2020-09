Mette Frederiksen varsler tiltak mot utesteder i København

Den danske regjeringen vil iverksette nye smitteverntiltak for utelivet i København etter at koronasmitten har økt.

– Smitten er på et høyt nivå. Antallet innlagte har steget. Seruminstituttet advarer om at vi står på kanten av noe som kan utvikle seg til en bølge nummer to. Det er nå det gjelder, skriver statsminister Mette Frederiksen på Facebook.

Regjeringen har innkalt til en pressekonferanse klokka 12.30 der de nye restriksjonene skal legges fram.

