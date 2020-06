Mexico by gjenåpner fra mandag

Gateselgere protesterer mot nedstenging i Mexico og roper «vi vil jobbe» under en demonstrasjon i Mexico by torsdag. Til uka begynner gjenåpning av hovedstaden og uka etter kan de få viljen sin. Foto; Fernando Llano / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mexico by har lagt fram plan for gradvis gjenåpning fra mandag. Lettelsene kommer samtidig som antall registrert smittetilfeller for koronavirus øker i landet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

I første omgang innebærer planen at den mexicanske hovedstaden kutter ut kjørerestriksjoner og begrensninger på offentlig transport og tillater at selskaper og nabolag som er avhengige av å gjenoppta produksjon, får lov til det hvis de oppfyller visse helsekrav. Borgermester Claudia Sheinbaum sier gatemarked, kjøpesentre, restauranter og kirker kan stå for tur uka etter, men vil da åpne med redusert kapasitet. Alt er i henhold til tidligere kunngjøringer, og synes ikke å være endret til tross for at antall smittetilfeller som registreres, øker. Mexico by håper å kunne teste stadig flere, og øke testkapasiteten sin til 100.000 per dag i juli, en dramatisk økning fra det nåværende nivået, og dermed er det å vente at det vil bli registrert flere smittetilfeller. Helsemyndighetene meldte 5.222 nye tilfeller fredag og 504 dødsfall knyttet til covid-19. Mexico er oppe i 139.196 smittetilfeller og 16.448 dødsfall registrert totalt. (©NTB)

Reklame Kjempesalg på verktøy fra Makita