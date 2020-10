Mexico vil vaksinere 90 prosent av befolkningen neste år

Mexico har som målsetting å vaksinere 90 prosent av befolkningen mot covid-19 innen utgangen av 2021, opplyser myndighetene i landet.

Tirsdag signerte landet en avtale verdt 1,7 milliarder dollar, tilsvarende over 15 milliarder norske kroner, med flere farmasigiganter.

I tillegg til mulige vaksiner via et WHO-støttet program vil avtalen med AstraZeneca, Pfizer og CanSinoBio gjøre at Mexico kan vaksinere 116 millioner mennesker, ifølge myndighetene.

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador sier at vaksinen vil bli gratis for alle. Helsearbeidere og sårbare grupper vil bli prioritert.

