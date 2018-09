Michael Moore: - Trump sto bak anonym NYT-kronikk

Michael Moore hevder Trump er et «ondt geni» og at presidenten selv skrev den mye omtalte The New York Times-kronikken.

Dokumentarskaperen Michael Moore mener president Donald Trump er kilden til en rekke lekkasjer fra Det hvite hus, inkludert den mye omtalte, anonyme kronikken som ble publisert i The New York Times tidligere denne måneden.

- Det var Trump som skrev den. Trump eller én av hans undersåtter skrev den, sier Moore i et CNN-intervju i forbindelse med promoteringen av sin nye film «Fahrenheit 11/9».

Filmen omhandler presidentvalget i 2016.

Moore hevder Trump er «en mester i å avlede».

- Hvis vi har lært noe som helst, så er det at han gjør ting for å få folk til å se en annen retning.

Moore gir imidlertid ingen utdypende forklaring på hvorfor han mener Trump sto bak kronikken.

Moore er i stor grad alene om å lansere teorien om at Trump selv er hovedarkitekten bak kronikken, som med tunge skyts kritiserer presidentens evner og kompetanse.

«Motstandsbevegelse»

Kronikken er forfattet av en høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen som hevder å være en del av «motstandsbevegelsen».

Debattredaktør i The New York Times, James Dao, sier han selv har snakket med den anonyme kronikkforfatteren, som ble koblet til avisen via en mellommann de «kjenner og stoler på».

Det er svært uvanlig at storavisen trykker kronikker med anonyme kilder. Avisen skriver at de valgte å anonymisere kronikkforfatteren fordi vedkommendes stilling kan stå i fare. Videre understreker The New York Times at kronikkens budskap er viktigst.

Trump skal ha reagert med «vulkansk» sinne da han ble gjort kjent med kronikken. På Twitter omtalte han den som «forræderi» etterfulgt av et spørsmålstegn.

Kilder i Det hvite hus har opplyst at Trump reagerte med sinne da han ble kjent med kronikken, og at det umiddelbart ble iverksatt hastemøter for å avdekke kronikkforfatterens identitet.

- Trump er et «ondt geni»

Videre omtaler Moore Trump som et «ondt geni» og sier at amerikanere bør være forberedt på at Trump blir gjenvalgt og blir sittende som president i to perioder.

- Det var altfor mange mennesker som sommeren 2016 var så sikre på at Hillary (Clinton) ville vinne, og sa at ingen kommer til å stemme på denne idioten, sier Moore.

- Han kan vinne igjen. Jeg forholder med til dette som om at han skal sitte i to perioder. Det må jeg. Hvis du tenker på noen annen måte,så er det garantert at motkandidaten kommer til å tape.

- Jeg mener mannen er et ondt geni, og han var i stand til å lure den smarteste personen som noensinne har stilt som presidentkandidat, sier Moore.

