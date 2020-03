Michel Barnier ønsker Boris Johnson god bedring

EUs brexitforhandler hilser til den britiske statsministeren med ønsker om rask bedring – fra en koronasmittet til en annen.

Barnier meldte for en uke siden at han hadde pådratt seg koronaviruset og isolert seg hjemme. Fredag kom beskjeden om at Johnson er i samme båt.

– Mine tanker går til ham og alle familier i Storbritannia, Europa og verden som er berørt av koronaviruset, skriver Barnier på Twitter.

Pandemien har satt forhandlingene mellom britene og EU etter brexit på vent. Også britenes forhandlingsleder David Frost fikk forrige uke smittesymptomer.

