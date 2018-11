Michelle Obama om Trump: - Jeg har ligget våken om natten, rasende

Michelle Obama knuser nok drømmen for mange når hun i sin ferske selvbiografi slår fast: - Jeg kommer aldri til å stille til valg.

– Fordi folk ofte spør meg om det, skal jeg si det rett ut her: Jeg kommer aldri til å stille til valg, noen gang. Jeg har aldri likt politikk, og erfaringen min de siste ti årene har gjort lite for å forandre det, skriver Michelle Obama i selvbiografien «Min historie», som kom ut tirsdag. Den norske utgaven kom samtidig med den engelske.

I biografien forteller Michelle Obama åpenhjertig om barndom, ungdom, utdannelse, det første møte med Barack Obama, om hvordan de ble et par, familieliv og tiden i Det hvite hus.

– Jeg er et vanlig menneske som plutselig havnet på en ganske uvanlig reise. Ved å dele min historie fra den, håper jeg å bidra til å skape rom for andre historier og andre stemmer, å gjøre veien bredere slik at flere kan få plass der, skriver Michelle Obama.

Michelle Obama er ute med sin selvbiografi «Min historie». Foto: Teresa Crawford / AP / NTB scanpix.

Rasende på Trump

Michelle Obama støttet aktivt Hillary Clinton i hennes kamp for å bli president og holdt noen glitrende taler. Om hvordan hun reagerte da Donald Trump ble president, skriver hun:

– Mens jeg sov, ble nyheten bekreftet: Amerikanske velgere hadde valgt Donald Trump som Baracks etterfølger som president i USA. Jeg ønsket å være uvitende om dette så lenge som overhodet mulig.

Hun skriver at hun etter at Donald Trump tok over som president, har ligget våken om natten, rasende over ting som har skjedd.

– Det er bekymrende hvordan atferden og den politiske agendaen til den nåværende presidenten har fått mange amerikanere til å tvile på seg selv og tvile på og frykte hverandre.

Hun skriver at det har vært vanskelig å se på at grundig oppbygd og dedikert politisk arbeid er blitt satt til side.

Møte med Barack

I selvbiografien beskriver hun inngående sitt første møte med Barack Obama. Hun jobbet på et advokatkontor og hadde hørt rykter om denne unge mannen som var noe helt utenom det vanlige.

– Jeg var skeptisk til alt sammen. Etter min erfaring hadde folk en tendens til gå fra vettet så snart man satte en dress på en halvintelligent svart mann, skriver hun.

Men så ble hun hans mentor og skulle sørge for at han fant seg til rette som sommervikar. Og etter hvert ble de to et par, og de giftet seg i Chicago i oktober 1992. Om Barack Obama skriver hun:

– Barack gjorde meg nysgjerrig. Han lignet ingen jeg hadde vært sammen med før, hovedsakelig fordi han virket så sikker. Han var utilslørt kjærlig. Han fortalte meg at jeg var vakker. Han fikk meg til å føle meg bra. For meg var han en slags enhjørning – så uvanlig at han nesten var uvirkelig.

Åpenhjertig

Michelle Obama forteller åpenhjertig om diskusjonene de to hadde før Barack Obama bestemte seg for å stille til president. Om at hun først sa nei, og at hun fryktet at en presidentvalgkamp «virkelig ville ødelegge oss».

– Det kokte til slutt ned til dette: Jeg sa ja fordi jeg mente at Barack kunne bli en fantastisk president, skriver hun.

Samtidig innrømmer hun at selv om hun sa ja og støttet at han skulle stille, trodde hun ikke der og da at han skulle vinne.

– Barack var tross alt en svart mann i Amerika. Jeg trodde egentlig ikke at han kunne vinne, skriver hun om tiden rett etter at de har blitt enige om at Obama skal forsøke å bli president.

Det endte som vi vet med åtte år i Det hvite hus.

