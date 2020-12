Midlertidig serbisk-ortodoks patriark innlagt på sykehus med korona

Biskop Hrizostom, som tok over som patriark i den serbisk-ortodokse kirken da hans forgjenger døde av covid-19, er lagt inn på sykehus med koronasmitte.

Hrizostom ble fredag innlagt på sykehus i Beograd etter å ha testet positivt for koronasmitte. Den serbisk-ortodokse kirken gir ingen detaljer om helsetilstanden hans.

68-åringen tok over som midlertidig leder for den serbisk-ortodokse kirken i slutten av november, etter at patriarken Irinej døde av covid-19. Irinej ble smittet etter å ha ledet begravelsen til en annen kirkeleder som hadde dødd av viruset.

Begravelsen til Irinej 22. november ble ledet av Hrizostom. Verken han eller de fleste andre kirkelederne brukte munnbind i begravelsen, der flere tusen deltok.

