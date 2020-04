Migranter i karantene på ferje utenfor Sicilia

Rundt 180 migranter holdes isolert på en italiensk ferje utenfor den italienske øya Sicilia, etter å ha blitt reddet opp fra Middelhavet.

Italia har nektet migranter innreise på grunn av koronaviruset, fordi landet ikke lenger anser seg som en trygg havn.

34 av menneskene, som ble reddet av det spanske fartøyet Alta Mari, ble søndag flyttet over til en ferje utenfor Palermo, som bemannes av frivillige fra Røde Kors.

Fredag ble 146 migranter flyttet til samme ferje fra redningsfartøyet Alan Kurdi, som drives av den tyske organisasjonen Sea Eye.

Ifølge italienske medier skal de bli testet for koronaviruset, og så omplassert i EU-land etter at den to uker lange karantenen tar slutt.

Den 180 meter lange ferja Tirrenia, som migrantene er overført til, har plass til 1.471 passasjerer. Ferja har 289 lugarer, medisinske fasiliteter, restauranter, barer og et lekeområde for barn. Det er uklart om migrantene vil bli plassert i hver sin lugar.

(©NTB)