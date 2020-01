Migranter møtt med tåregass på Mexicos grense

Sikkerhetsstyrker har avfyrt tåregass mot migranter som forsøker å krysse grensa fra Guatemala til Mexico til fots.

Flere hundre mellomamerikanere gikk mandag sammen over den grunne Suchiate-elva fra Tucun Uman i et forsøk på å krysse grensa inn i det sørlige Mexico.

Mexico har satt inn ekstra soldater fra nasjonalgarden ved elvebredden, og de brukte tåregass i et forsøk på å stanse migrantene, melder nyhetsbyrået AFP.

Det skjedde etter at rundt 3.000 migranter igjen forsøkte å ta seg over brua mellom de to landene.

De satte seg ned midt på brua, men gikk ut i vannet da mexicanske myndigheter gjorde det klart at grenseovergangen var stengt for dem.

(©NTB)