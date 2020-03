Mike Pence korona-testes

USAs visepresident Mike Pence testes for koronaviruset.

Visepresidenten opplyser at han og kona testes etter at et medlem av staben hans ble syk.

Pence sier det er liten grunn til å tro at han er blitt utsatt for smitte fra den ansatte, som ikke har vært i Det hvite hus siden mandag.

– Men gitt den unike stillingen jeg har som visepresident og leder for koronagruppen i Det hvite hus, skal vi testes senere i ettermiddag, sier Pence.

