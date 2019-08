Miley Cyrus og Liam Hemsworth separert

Artisten Miley Cyrus og skuespilleren Liam Hemsworth er separert etter mindre enn ett år som ektepar.

En representant for paret opplyser lørdag at de to har besluttet at et brudd er det beste for de to så lenge de har «seg selv og sine karrierer» i fokus. De vil fortsette å ha delt omsorg for alle dyrene de har sammen. De ber om å få være i fred. Det var People Magazine som først meldte om bruddet lørdag.

Cyrus og Hemsworth feiret i juni ti års av-og-på-forhold. Cyrus avfeide da rykter om brudd og la ut en skjermdump på Twitter av et oppslag om mulig brudd.

– Gratulerer med tiårsjubileet, kjære. Godt å se at alle er like dumme nå som i 2009, skrev hun.

Nå er det altså slutt likevel.

Cyrus og Hemsworth spilte i filmen «The Last Song» sammen i 2009. De giftet seg i en privat seremoni i desember i fjor.

(©NTB)