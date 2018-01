Militær styrke nominert til Nobels fredspris

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati nominerer kurdiske, militære grupper til Nobels fredspris for å ha kjempet mot Den islamske stat (IS).

Onsdag går fristen ut for å nominere kandidater til Nobels fredspris. Stortingsrepresentanter er blant dem som kan nominere kandidater til den gjeve prisen. Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) har nominert den kurdiske militærstyrken peshmerga til Nobels fredspris.

- Peshmerga-styrken har vært helt avgjørende for at vi i stor grad har kunnet bekjempe IS, som jeg mener er menneskehetens største fiende. Uten å ha ofret det peshmergaene har ofret i frontlinjen i kampen mot IS, ville trolig IS vært større og mer slagkraftig enn det de er i dag, sier Gulati til Nettavisen.

- Dette fortjener peshmergaene fredsprisen for, og det vil være et stort signal fra verden om at man anerkjenner denne innsatsen og de livene som har gått tapt, sier han.

- Synes du at det å krige er forenlig med å motta en fredspris?

- Her står vi overfor en terrororganisasjon som står for et kalifat og et territorium som halshogger folk på åpen gate, homofile som blir kastet ned fra bygninger og yazidi-kvinner som blir holdt fanget som sex-slaver på brutalt vis. Denne typen ondskap er det hele menneskehetens plikt å bekjempe, og her har peshmergaene vært i frontlinjen på vegne av resten av verden, understreker Gulati.

Tidligere statssekretær og Fpu-leder Himanshu Gulati, ble i fjor valgt inn på Stortinget for første gang. Dermed fikk han muligheten til å nominere kandidater til Nobels fredspris.

- Utgjør mange grupperinger

FAFO-forsker Nerina Weiss sier imidlertid at det kan være vanskelig å tildele Nobels fredspris til peshmerga, ettersom de ikke utgjør en enkelt gruppering.

- Det finnes ikke én, men mange peshmerga-grupperinger. I Nord-Irak har hvert enkelt politisk parti sine egne militære styrker, og alle disse styrkene kalles peshmerga. Peshmerga er et begrep som betyr «de som ser døden i øynene». KDP og PUK er de mest kjente politiske partiene i Nord-Irak, men det finnes mange flere peshmerga-grupper som kontrollerer forskjellige områder, sier Weiss til Nettavisen.

- De fleste peshmerga-gruppene har kjempet mot IS, men i hvert sitt område. KDP har kjempet mot IS i Mosul, mens PUK har gjort det samme når IS har beveget seg østover. Alle har ytet sterk motstand mot IS, sier hun.

- Synes du peshmerga-grupperingene har gjort seg fortjent til en Nobels fredspris, Weiss?

- Jeg tenker hvis Obama får en fredspris, så hvorfor ikke. Men hvilken peshmerga-gruppe skulle da ha fått den? Det de først og fremst hadde trengt, er en anerkjennelse for det de gjør, og at man får noe politisk ut av det. Men hva hjelper en fredspris når kurdere i Irak ønsker seg uavhengighet uten at noen andre gjør noe for det? Det er sikkert fint og kanskje et plaster på såret, men jeg ser ikke at det skal utgjøre noen stor forskjell, sier Weiss.

USAs tidligere president Barack Obama ble tildelt fredsprisen i 2009, samtidig som at USA var involvert i to kriger i henholdsvis Irak og Afghanistan.

Nyhetsbyrået AFP fikk denne «selfien» av norske «Mike» i august 2016, da han kjempet som frivillig soldat sammen med en peshmerga-gruppe i og utenfor Telskuf i Irak.

Norske «Mike»

En norsk ekssoldat, som kun omtaler seg som «Mike», har i to år kjempet side om side med en peshmerga-gruppe mot IS på frontlinjen nord for Mosul i Irak. «Mike», som har tidligere erfaring fra Telemarkbataljonen, reiste til Erbil nord i Irak i 2014 for å kjempe mot IS – sammen med styrkene som nå er nominert til Nobels fredspris.

- Så lenge jeg kan huske har jeg vært fascinert av krig. Jeg har alltid hatt en drøm om å bli soldat, og om å oppleve krig selv, har «Mike» tidligere uttalt til NRK.

«Mike», som har ønsket å være anonym av hensyn til familie og venner, har skrevet boken «Min kamp mot kalifatet» om sine to år i krig mot IS.

«Jeg lærte tidlig at menneskets historie var en historie om vold, og at fred er et avvik,» skriver han i boken som ble utgitt i fjor.

Nordmannen som meldte seg som frivillig peshmerga-kriger, har kurdiske røtter.

Lett å blande sammen

I den skriftlige nominasjon til Nobelkomiteen, lovpriser Gulati også peshmerga for å ha reddet titusener av mennesker tilhørende yazidi-minoriteten, etter at yazidiene ble omringet av IS på Sinjarfjellet i Irak i 2014. Mange tusen yazidier ble drept eller tatt til fange av IS.

Weiss forteller imidlertid at det ikke var peshmerga-grupper, men den kurdiske militærorganisasjonen PKK og den kurdiske organisasjonen YPG i Syria som kom yazidi-minoriteten til unnsetning.

- Peshmerga hadde lovet yazidiene beskyttelse mot at de fikk våpen. Men da IS kom, trakk peshmergaene seg ut. Så yazidiene hadde ingen til å beskytte seg. Det var de syriske kurderne og PKK som laget korridorene slik at yazidiene unnslapp IS.

Weiss har imidlertid forståelse for at det er fort gjort å blande sammen de ulike kurdiske grupperingene.

- Det er lett å snakke om kurderne som en enhetlig gruppe. For utenforstående som er litt interessert i dem, så er jeg ikke overrasket over at man roter litt. Det finnes veldig mange militære grupper i disse områdene som delvis slåss sammen og mot hverandre. Disse alliansene endrer seg hele tiden, sier Weiss.

Betent situasjon

NATO-landet Tyrkia innledet for halvannen uke siden en omfattende bakke- og luftkrig mot den kurdiske gruppen YPG i den kurdiske enklaven Afrin, som ligger i Syria. YPG har fått støtte fra USA til å føre krig mot IS, og den tyrkiske offensiven har forverret det allerede betente forholdet mellom Tyrkia og USA. Sistnevnte har nylig lovet at de skal slutte å forsyne YPG med våpen.

- Jeg har stor forståelse for at situasjonen i området er veldig politisk sensitivt. Men uavhengig av det som har skjedd nå i etterkant, er det likevel på sin plass å anerkjenne den betydningen peshmerga har hatt med å redusere IS til det de er i dag, sier Gulati.

