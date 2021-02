Milits nekter for drap på ambassadør

Hutumilitsen FDLR nekter for å stå bak angrepet som kostet Italias ambassadør i Kongo, Luca Attanasio, livet mandag.

Regjeringen i Kongo anklager FDLR for å stå bak angrepet mot en nødhjelpskolonne fra Verdens matvareprogram (WFP), der også Attanasios italienske livvakt og kongolesiske sjåfør ble drept.

I en kunngjøring nekter militsen for at det var den som angrep WFP-kolonnen nord for Goma i Øst-Kongo, men anklager kongolesiske og rwandiske regjeringsstyrker som skal ha hatt stillinger i området.

– Ansvaret for dette foraktelige drapet kan finnes i rekkene til disse to styrkene og deres støttespillere som har dannet en unaturlig allianse for å kunne fortsette plyndringen av Øst-Kongo, heter det.

